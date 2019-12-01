السلطة المحلية بمديرية حصوين تتسلّم مولداً كهربائية بقوة (1400 KVA)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

تسلمت السلطة المحلية بمديرية حصوين، اليوم مولدا كهربائيا بقوة 1400 kva مع محول رفع بقدرة 1000 kvaمقدمة دعما من الهيئة العمانية للأعمال الخيرية ، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر والوكيل الاول للمحافظة مختار بن عويض الجعفري والأخوة محمد المقبالي وعلي اليافعي عن الجهة الداعمة الهيئة العمانية للأعمال الخيرية وعبدالله سالم نيمر منسق الهيئة في المحافظة.

Advertisements

وأوضح مدير عام مديرية حصوين الشيخ ياسر الاسد بأن هذه الدفعة من المولدات الكهربائية وعددها (5) تأتي كهدية من حكومة سلطنة عمان الشقيقة الى حكومة الجمهورية اليمنية محافظة المهرة والمديريات التابعة لها وضمن برنامج المساعدات الخيرية الأخوية التي تقدمها السلطنة عبر الهيئة العمانية للأعمال الخيرية.

وعبر الشيخ ياسر الأسد باسم السلطة المحلية في مديرية حصوين عن جزيل الشكر وفائق الاحترام والعرفان لحكومة سلطنة عمان ممثلة بالسلطان قابوس بن سعيد وقيادة الهيئة العمانية للأعمال الخيرية على ما يقدموه من دعم ومساعدات لمحافظة المهرة سواء من حيث تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية أو المساعدات الإغاثية والإنسانية ، مؤكدا أن هذا الجهد والدعم السخي ليس غريبا على أهل السلطنة الحبيبة فهم سباقون لفعل الخير.