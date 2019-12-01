شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الجبواني يصدر قرارا هستيريا بايقاف الدوام الرسمي في وزارة النقل بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019 الخليج 365 - خاص أصدر وزير النقل صالح الجبواني تعميما لموظفي وزارة النقل بإيقاف الدوام الرسمي في ديوان وزارة النقل .

وأشار في تعميمه بأن من يخالف سيتم إيقاف راتبه. Advertisements وختم الجبواني تعميمه بالقول : أتمنى أن يكون هذا مفهوم ونحن عائدون إلى عدن قريبا. جاء ذلك بعد ان كان استئنف الدوام بديوان الوزارة بتعميم من نائب وزير النقل حسب إتفاقية الرياض وقرار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

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