مدينة الغيضة تحتضن دورة تدريبية في مجال المعالجة المجتمعية للصغار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

دشنت المؤسسة الاجتماعية الحديثة MSA, بقاعة فندق الغيضه جراند بمدينة الغيضه بالتنسيق مع مكتب الصحه بالمحافظة.



فعاليات دورة المعالجه المجتمعيه لسوء التغذيه الحاد والرضاعه الطبيعية والتغذيه التكميليه للطفل

والتي من ضمن مشروع توفير الحد الادنى من الخدمات الصحية في محافظة المهرة MSP والمدعوم من منظمة الصحة العالمية WHO، الخاصه بالعاملين الصحيين في مديريات(سيحوت-المسيله-الغيضه)، بمشاركة 12 متدرباً ولمده عشر ايام بمدينة الغيضه.

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وجاء ذلك بحضور الاستاذ عوض مبارك سعد مديرعام مكتب الصحه والسكان بالمهرة.

ويتلقى المشاركين في الدوره ضمن البرنامج الزمني الخاص بالدوره العديد من المفاهيم العلمية اركان التنفيذ ( الزوايا الثلاثة لبرنامج المعالجه )و القياسات الانثروبومتريه والتوذم واجراءات القبول.

اختبار الشهيه ،بالاضافه الى التطبيق العملي ،ووصف الاغذيه الجاهزه للاستخدام في رعاية العياده الخارجية وغيرها من المعلومات الاخرى على مدى ايام الدوره.