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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الميليشيات تداهم منازل المواطنين في منطقة العود غرب قعطبة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019
خاص_الخليج 365
داهمت ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، العديد من منازل المواطنين والوجهاء في منطقة العود غرب مديرية قطعة بمحافظة الضالع .
وقالت مصادر ميدانية، أن الميليشيات داهمت منازل المواطنين في قرية بيت الشراجي بمنطقة العود وقامت بنهب أسلحتهم الخاصة ، ومصادرتها .. مشيرة إلى أن عمليات المداهمة لم تستنثي الوجهاء الموالين لها .
وبحسب المصادر، فإن الميليشيات تحججت خلال مصادرتها الأسلحة بمنع حمل السلاح في منطقة مخلاف العود ، الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثي.
تجدر الإشارة إلى أنه هذه ليست المرة الأولى التي تداهم فيها الميليشيات منازل المواطنين في مناطق سيطرتها القريبة من خطوط المواجهات مع القوات الجنوبية المشتركة في الضالع .
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