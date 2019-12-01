شكرا لمتابعة خبر عن مفتي الديار الحوثية يكشف عن ظهور مرتزقة جدد ويفتي بالتصرف معهم بدون اي تهاون او رحمة ( تعرف عليهم ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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