شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : الشرعية تحاكم "بن بريك" لمعرفة مصير "250" مليون ريال (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل : الشرعية تحاكم "بن بريك" لمعرفة مصير "250" مليون ريال (تفاصيل)

كشفت وثيقة حكومية، الأحد 1 ديسمبر/كانون الأول، عن محاسبة وزير المالية سالم بن بريك، لمحافظ محافظة الضالع اللواء علي مقبل ومطالبته بالكشف عن مصير 250 مليون ريال صرفتها الحكومة لدعم الجبهات وإغاثة النازحين.

وبحسب المذكرة فقد طالب الوزير من محافظ الضالع بتصفية العهدة المالية المقدرة (250) مليون ريال يمني، قبل نهاية العام والتي استلمها المحافظ كدعم حكومي لجبهة الضالع وإيواء وأغاثه النازحين.

جديد اب برس :

Advertisements

​

ومطلع العام الجاري، اعتمدت الحكومة مبلغ مليار ريال يمني لدعم جبهات الضالع وإيواء النازحين.

ويعد محافظ الضالع اللواء علي مقبل أحد الموالين لما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتياً ويتلقى الأوامر والتوجيهات من قيادة المجلس بالمحافظة.