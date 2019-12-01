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عدن - ياسمين التهامي - شاهد ماذا قال... "رسالة مؤثرة" من لاعب في المنتخب اليمني يكشف عن السبب والمسؤول عن هزيمة اليمن أمام منتخبي قطر والإمارات في خليجي24

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، رسالة مؤثرة، قيل إنها من أحد لاعبي المنتخب الوطني، كشف فيها السبب وراء هزيمة منتخبنا أمام قطر بـ 6 أهداف نظيفة، وأمام منتخب الامارات بـ 3 نظيفة. وكانت نتائج مواجهات منتخبنا مخيبة للآمال وأثارت ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن. جديد اب برس : Advertisements ​ هذا وسيواجه منتخبنا الوطني، في رحلته الأخيرة، يوم غد الإثنين منتخب العراق. “بويمن” ينشر نص الرسالة كما وردت: “على لسان احد لاعبين منتخبنا الوطني

هل يعلم جمهورنا الحبيب اننا نتآلم عندما نشاهد تعليقاتهم المسيئه لنا

نحن نحاول بقدر ما يمكننا ان نسعدهم

هل يعلمون باننا نفكر بهم وما سيكتبون عنا قبل اي مباراه وتجدنا نلعب وتفكيرنا وعقلنا مشغول بهم

هل يعلمون بما نقاسيه من تعب ومشقه باسفارنا

هل يعلمون باننا لا نتقاضى اقل حقوقنا

هل يعلمون باننا محرومون من اهلنا ومن عوائلنا لاشهر طويله ليس لشئ سوى لزرع ابتسامه بمحياء طفل يمني صغير

هل يعلمون بان بعض من لاعبينا يلعب وهو يقاسي الام اصابه قدبمه او خبر سيئ تلقاه من عائلته ولكنه يخفي دموعه تحت بطانيته بغرفته

انتقدونا عندما تجدوا مننا اي غلط ولكن باسلوب دون سب او شتم او تجريح

نحاول بكل مقدرتنا ان نفرحكم فلا تقسوا علينا”.

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