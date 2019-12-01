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عدن - ياسمين التهامي - شاهد : لن تصدق.. قيادي مؤتمري ينجو من محاولة اغتيال رغم اختراق 6 رصاصات لجسده (تفاصيل)

تعرض القيادي المؤتمري أمين عبدالله زيد المعروف باسم (أمين زيد) لمحاولة اغتيال في منطقة سكنه بحي البليلي بمدينة صنعاء. وكان أمين زيد منفردا بالقرب من منزله الكائن جوار قسم شرطة البليلي حينما اقترب منه شخصان أحدهما مسلح على دراجة نارية وجه المسلح له عددا من الاعيرة النارية اصيب اثرها بست طلقات توزعت على رجله اليمنى في الوقت الذي كان يحاول فيه الابتعاد عنهما. جديد اب برس : Advertisements ​ وتزامنت محاولة الاغتيال مع الذكرى الثانية لانتفاضة الثاني من ديسمبر.

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