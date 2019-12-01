شاهد.. بن سلمان يوجه رسالة إلى والده الملك وشقيقه الأمير هذا ما جاء فيها

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عدن - ياسمين التهامي - أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لسيدي خادم الحرمين الشريفين ولسيدي ولي العهد-حفظهما الله - وللشعب السعودي وجنودنا البواسل بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين وتوليه مقاليد الحكم في البلاد.

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