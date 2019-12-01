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عدن - ياسمين التهامي - الأحد 01-12-2019? - آخر تحديث الأحد 1-12-2019? شاهد.. هبوط جديد للريال اليمني امام الريال السعودي والدولار الامريكي مساء اليوم (اخر تحديث لاسعار الصرف) جديد اب برس : Advertisements ​ img src='http://ibb-press.net/user_images/news/01-12-19-700257199.jpg' /> img src='http://ibb-press.net/user_images/news/01-12-19-700257199.jpg' />

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