شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وفي غاية الخطورة...محافظ هذه المحافظة يلطش 250 مليون دون ان يهتز له رمش ودون اي خوف من حساب او عقاب ( صورة + الاسم ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة...محافظ هذه المحافظة يلطش 250 مليون دون ان يهتز له رمش ودون اي خوف من حساب او عقاب ( صورة + الاسم )



كشفت وثيقة حكومية، اليوم الأحد 1 ديسمبر/كانون الأول، عن محاسبة وزير المالية سالم بن بريك، لمحافظ محافظة الضالع اللواء علي مقبل ومطالبته بالكشف عن مصير 250 مليون ريال صرفتها الحكومة لدعم الجبهات وإغاثة النازحين. وبحسب المذكرة فقد طالب الوزير من محافظ الضالع بتصفية العهدة المالية المقدرة (250) مليون ريال يمني، قبل نهاية العام والتي استلمها المحافظ كدعم حكومي لجبهة الضالع وإيواء وأغاثه النازحين. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل وفي غاية الخطورة...محافظ هذه المحافظة يلطش 250 مليون دون ان يهتز له رمش ودون اي خوف من حساب او عقاب ( صورة + الاسم ) اكثر شحاعة من الرئيس هادي والزبيدي وعبد الملك الحوثي وأقوى من السعودية والامارات..هذه هي الجهة التي اطاحت برئيس الوزراء معين عبد الملك من منصبه ( 2 صور )

ليسو ضباط سعوديين ولا جنود يمنيين ولا ابطال المقاومة..مفتي الديار الحوثية يكشف عن ظهور مرتزقة جدد ويفتي بقتلهم واحراقهم احياء دون رحمة ( تعرف عليهم ) شاهد بالفيديو معركة نسائية حامية الوطيس في قلب المملكة بين فتيات في يوم الجمعة السوداء ..ومغردون يعتبرون الامر مخجل ومخزي ( فيديو صادم )

أمير قطر يشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي ويباغت مسوؤل كويتي رفيع بردة فعل غير طبيعية بعد فوز سلطنة عمان على الكويت في خليجي 24 ( صورة نادرة ) وداعا لحبات الفياجرا والمنشطات الجنسية والخلطات الطبيعية والعسل..فقط 3 اشياء سهلة وفي غاية البساطة تخلصك من العجز الجنسي وتجعلك فحل كالثور في المعاشرة الزوجية عاجل..الرئيس هادي يصدر اهم قرار جمهوري..وعيدروس الزبيدي يرفض القرار ويؤكد ان هادي ليست له اي صلاحية ( نص القرار الذي اغضب الزبيدي واثار جنونه ) ورد للتو..صور مرعبة وردت قبل قليل من هذه المحافظة الجنوبية وصدمت وزير الدفاع السعودي واثارت رعب وهلع القوات السعودية المتواجدة هناك( 2 صور مرعبة فعلا ) ورد للتو..عيدروس الزبيدي يتلقى خبر صاعق من قلب العاصمة المؤقتة عدن والاعلان رسميا قبل قليل عن مصير مرعب ونهاية كارثية لهذا البطل الجنوبي بطريقة غادرة وردنا الان..السلطات السعودية تباغت الجميع برسوم جديدة سيقصم ظهر المغتربين اليمنيين والتطبيق فورا (لا علاقة للرسوم الجديدة بالرسوم السابقة للزوج والمرافقين) شاهد بالفيديو ..أم سعودية تصدم كل السعوديين بعد ان أقدمت على هذا العمل المرعب بجثة ابنتها بعد وفاتها( فيديو صادم )

اشهر طبيب امريكي يباغت العالم بهذه النصيحة الطبية...اذا شربت الماء بهذه الطريقة سيتحول الى سم قاتل ويصيبك بأمراض فتاكة تهدد حياتك وحياة كل افراد عائلتك وردنا الان من الكويت..بنود اتفاق جديد ينهي الحرب نهائيا ويطيح بالجنرال الاحمر وكافة وزراء الشرعية وهيمنة حوثية على التشكيل الحكومي الجديد ( بنود الاتفاقية ) صدام حسين يثير الرعب والهلع في قلوب حكام العراق بتسجيل صوتي مخيف نشرته ابنته رغد والهب حماس المتظاهرين في العراق..اسمع ماذا قال صدام حسين للعراقيين واشنطن تفجر مفاجاة مزلزلة وتكشف عن مخطط انقلاب سري لـ''سعود القحطاني'' ضد ''محمد بن سلمان'' .. وهكذا كان مصيرة Advertisements مباشر من محلات الصرافة..الريال اليمني يواصل الصمود في وجه قف ارتفاع الريال السعودي والدولار ( اخر اسعار العملات صباح اليوم الأحد 1 ديسمبر 2019) شاهد بالفيديو ..مذيعة عربية حسناء في غاية الجمال تنفجر باكية على الهواء مباشرة وهي تقرأ هذا الخبر ( شاهد الفيديو ) ملعقة واحدة من العسل ستجعلك فحل كالثور وقوي مثل الاسد..ولكن عليك ان تضيف هذا الشيء الي العسل لتكون قوي في المعاشرة الزوجية ( مفعوله سحري ومباشر ) الرئيس هادي يعتبره يده اليمنى..محافظ جنوبي يعلن التمرد وينقلب على الرئيس هادي ويمهل الحكومة 48 ساعة فقط لتنفيذ هذا الامر والا ستندم ( صورة االمحافظ واسمه ) شاهد الصورة التي هزت كل اركان الشرعية..السلطات في المملكة تحتجز مسؤول كبير في الشرعية لطرده وترحيله الى هذا البلد ( صورة مؤلمة ) شاهد الفيديو الذي صدم الملك سلمان وولي عهده وهز وجدان ومشاعر كل يمني واجبر الرئيس هادي على البكاء وذرف الدموع ( شاهد الفيديو الصادم ) شيطان الكويت يصور عورات النساء في الأسواق.. ويرتكب فعلًا صادمًا بالفيديوهات ورد للتو.. اليافعي يكشف عن احتجاز القوات السعودية لـ" عيدروس الزبيدي " يوما كاملا وبماذا التزم ليفرج عنه ! مشاهد صادمة.. فتيات سعوديات يشربن "الخمر" في حديقة عامة.. ( فيديو جريء وصادم ) تركيا تفجر مفاجأة مدوية بشأن الشخصية التي كشفت موقع "البغدادي" في إدلب.. صورة بعد حادثة فرنسا.. ابنة الملك سلمان تخرج عن صمتها وتفجر مفاجاة صادمة للجميع وتكشف معلومات سرية عن والدها وولي عهده مشهد يهز المشاعر.. الإيزيدية أشواق حجي تواجه مغتصبها الداعشي بعد 5 سنوات.. شاهد ردة فعلها.. (فيديو صادم) الفنانة شيرين عبد الوهاب تصعق كل نساء السعودية وتصفهن بهذا الوصف المخجل والقبيح رغم تواجدها في الرياض لاحياء حفل فني ( لن تصدق ماذا قالت عن نساء السعودية عاجل وفي غاية الخطورة ...رئيس الوزراء يباغت الجميع ويقدم استقالته رسميا ويدعو كل الوزراء لتقديم استقالتهم ( تعرف على السبب الصادم الذي احبره على ذلك ) وردنا الان...مدير امن عدن شلال شايع يباغت عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك ويتخذ هذا القرار الشجاع الذي اثلج صدر الرئيس هادي وكل ابناء المحافظات الشمالية وردنا الان .. الملك سلمان وولي عهده يباغتون الجميع ويهزان الادارة الامريكية كلها ويوجهان ضربة موجعة للرئيس الامريكي ترامب اربكت حساباته واصابته بالجنون ليس الرئيس صالح ولا السعودية ولا الغشمي ...تعرف بالاسم على قاتل الشهيد إبراهيم االحمدي وكيف فعل ذلك بطريقة شيطانية لا تخطر على البال ومطلع العام الجاري، اعتمدت الحكومة مبلغ مليار ريال يمني لدعم جبهات الضالع وإيواء النازحين. ويعد محافظ الضالع اللواء علي مقبل أحد الموالين لما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتياً ويتلقى الأوامر والتوجيهات من قيادة المجلس بالمحافظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل وفي غاية الخطورة...محافظ هذه المحافظة يلطش 250 مليون دون ان يهتز له رمش ودون اي خوف من حساب او عقاب ( صورة + الاسم ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.