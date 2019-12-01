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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليسو ضباط سعوديين ولا جنود يمنيين ولا ابطال المقاومة..مفتي الديار الحوثية يكشف عن ظهور مرتزقة جدد ويفتي بقتلهم واحراقهم احياء دون رحمة ( تعرف عليهم )

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