قائد محور تعز يشدد على رفع الجاهزية الأمنية في المنفذ الغربي للمدينة

حث قائد محور تعز اللواء خالد فاضل، اليوم الأحد، قوات الشرطة العسكرية في المنفذ الغربي للمدينة (نقطة الهنجر) على رفع الجاهزية الأمنية واليقظة لضبط الوضع الأمني.

جاء ذلك خلال زيارته لنقاط الشرطة العسكرية في المدخل الغربي للمدينة، واطلع على جاهزية أفراد الشرطة العسكرية وأدائهم الأمني في الانضباط والتعامل الرسمي مع المواطنين وتسهيل حركة السير في المدخل الغربي للمدينة.

بحسب مركز إعلام المحور، فإن اللواء فاضل شدد على ضرورة الجاهزية الأمنية واليقظة العالية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الوضع الأمني في المدينة.

من جانبهم أفراد الشرطة العسكرية في نقطة الهنجر، أكدوا أنهم رهن إشارة قيادتهم العسكرية، ممثلة بقيادة محور تعز، وسيكونون حائط صد أمام مليشيا الانقلاب، وأمام كل من يحاول العبث بأمن مدينة تعز.