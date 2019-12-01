تعز: مهرجان جماهيري احتفاءً بعيد الاستقلال بمديرية المواسط

شهدت مديرية المواسط، جنوبي محافظة تعز، يوم السبت، مهرجاناً خطابيا وفنياً احتفاء بالذكرى الـ 52 لعيد الاستقلال الوطني ورحيل المستعمر البريطاني من جنوب الوطن في 30 من نوفمبر 1967م.

وأقيم الحفل بمدرسة الصباح بمنطقة "الكدرة قدس" بدعم من مؤسسة الصباح للتنمية والاغاثة، وبحضور مسؤولي السلطة المحلية بالمديرية وحشد كبير من المواطنين.

وألقيت عدد من الكلمات التي تحدثت عن عظمة هذا اليوم في تاريخ اليمن، وبطولات الثوار ونضالات الأباء والأجدد والتي توجت بالانتصار على قوى الاستعمار وإجبار المستعمر البريطاني على الرحيل.

وتخلل الحفل عدد من الفقرات المسرحية والترفيهية،كما تم تكريم الطلاب الأوائل وتوزيع الحقيبقة المدرسية.

