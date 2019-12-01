الأرصاد: تشكل اضطراب بحري في بحر العرب وبوادره بدأت تظهر في سقطرى

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن تشكل اضطراب بحري، في جنوب غربي بحر العرب.



وقال المركز الوطني للأرصاد في بيان، إنه يتابع عن كثب الاضطراب الذي تشكل في جنوب غرب بحر العرب، وأنه سيقوم بمتابعة تطورات ذلك الاضطراب.



وأشار البيان إلى أن بوادر تأثيرات الاضطراب بدأت تظهر جنوب أرخبيل سقطرى حيث اشتدت سرعة الرياح السطحية واضطراب أمواج البحر هنالك.



ودعا المركز الصيادين وربان السفن العاملين بأخذ الاحتياطات اللازمة.



وشهد اليمن خلال الأشهر القليلة الماضية موجات كثيرة من التغييرات المناخية و الاضطرابات البحرية نظراً لتغير في المناخ العالمي، حيث شهدت محافظات المهرة وسقطرى النصيب الأكبر من تأثيرات وأضرار تلك التغيرات.



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