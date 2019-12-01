شباب حضارم يهدون دولة الإمارات نشيد بلادهم وأغنية “الله يا دار زايد“.. فيديو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019 الخليج 365 - المكـلا على الطريقة الحضرمية، أهدى مجموعة شباب من محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن، معزوفة النشيد الوطني الإماراتي، واغنية "الله يا دار زايد" لشيوخ وقادة وشعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني.

وتنرم فنانو حضرموت بأعذب الأنغام حبا ووفاء لدولة الإمارات الشقيقة، على نا تقدمه لحضرموت في سبيل الرقي بها. Advertisements كما يأتي ذلك في اطار دعم دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، للمشاريع التنموية في حضرموت، بما في ذلك اعادة افتتاح مطار الريان الدولي بالمكلا والذي كان للامارات في دعمه النصيب الأكبر.

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