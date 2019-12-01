اذا تناولت هذا الطعام في وجبة الغداء ستصبح عاجزاً جنسياً ولن تستطيع ممارسة العشرة الزوجية مهما فعلت حتى لو تناولت الفياجرا

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - يمكن لزيوت الخضروات أن تتسبب في خفض الرغبة الجنسية لدى الرجال.

معظم الزيوت المستخدمة في الطبخ خلال القرن العشرين هي الزيوت المستخرجة من مصادر نباتية، التي يتم معالجتها بطرق مختلفة. تعد معظم الزيوت النباتية من ضمن الخيارات السيئة للطهي بشكل عام، بسبب عملية التكرير التي تمر بها -التبييض، وإزالة الروائح الكريهة، وإزالة الصمغ- التي تجردها من المغذيات الدقيقة، وتترك اثار الكبريتات فيها. من الجدير ذكره أن الزيوت النباتية عالية الكثافة من الأحماض الدهنية غير المشبعة تشكل كارثة لإنتاج هرمون التستوستيرون.

جديد الخليج 365:

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هذه الدراسة توضح تأثير أنواع الدهون على هرمون سواء كان إيجابياً وسلبياً:

2. النعناع واليانسون النعناع بأنواعه المختلفة واليانسون يمكن أن يخفضان مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجل.

كلاهما يستخدم بكثافة لأغراض الطهي والغذاء، ويمكن العثور عليهما في الصابون والشامبو ومضادات السعال ومسكنات الشفاه ومعجون الأسنان.

وتميل معظم أنواع شاي الأعشاب إلى احتواء النباتات أو المستخلصات النباتية من عائلة النعناع، التي تؤثر على الرغبة الجنسية لدى الرجال.

وعلى الرغم من أن منتجات النعناع تميل إلى الذوق والرائحة، إلا أن تأثيرها على مستويات هرمون التستوستيرون قد لا يكون رائعًا، ففي دراسة أجريت منذ 11 عام، تم تقسيم 48 جرذًا إلى مجموعتين:

3. منتجات فول الصويا

يعد استهلاك فول الصويا والبقوليات عاملاً مؤثراً في انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال.

يحتوي فول الصويا على كمية عالية من الايسوفلافون النباتي، الذي يؤدي إلى تقليل تنظيم مستقبلات الاندروجين، الذي يساعد في تنمية وظيفة الأعضاء التناسلية الثانوية عند الذكر.

كما أن الايسوفلافون ما زال بإمكانه أن يعطل إنتاج هرمونات الغدة الدرقية، وعملية امتصاص اليود داخلها، يعتبر قمع نشاط الغدة الدرقية أحد الأسباب الرئيسية لحدوث انخفاض مستويات هرمون تستوستيرون لدى الرجال.

هناك دراسات متعددة طبقت على الإنسان والحيوان، أظهرت أن تناول الرجال لكميات كبيرة من فول الصويا -حتى لو كان يأتي مستخلصاً من بروتين فول الصويا منخفض الايسوفلافون- يمكن أن يثبط كل من التستوستيرون وهرمون الذكورة.

4. الأغذية الدهنية

يمكن للأحماض الدهنية غير المشبعة أن تقلل من إنتاج الأندروجين الطبيعي، وبالتالي انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون.

تكمن الدهون الزيت النباتي في الخبز والحلويات والأطعمة السريعة والمقلية والكعك.

لماذا تكون الدهون المتحولة سيئة لصحتك ولإنتاج هرمون التستوستيرون؟ ارتفاع السعرات الحرارية من الدهون المتحولة بنسبة 2٪ تزيد من خطر أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 23٪.

الدهون غير المشبعة عالية تقلل من كمية الكولسترول الجيد، الذي يعد كتلة أساسية في تركيب التستوستيرون.

يرتبط ارتفاع تناول الأحماض الدهنية بانخفاض عدد الحيوانات المنوية ومستويات هرمون التستوستيرون لدى الذكور.

5. عرق السوس

على الرغم من طعمه المدهش، إلا أن المركب الرئيسي الذي يدخل في تكوين عرق السوس - حمض الغليسيرازيك (glycyrrhizic) - له اثار سلبية على هرمون التستوستيرون والرغبة الجنسية لدى الرجال.

وقد أدى اختبار لحمض الغليلسيرازيك الذي أجري على سبعة من الذكور لمدة سبعة أيام من تناولهم 0.5 غرام من عرق السوس، إلى انخفاض إجمالي مستويات هرمون التستوستيرون لديهم، إلى قرابة نصف ما كانوا عليه قبل تناولهم لعرق السوس، ثم عادت إلى الوضع الطبيعي بعد 4 أيام من توقفهم عن شربه.