شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عبد الباري عطوان : يفجر مفاجأة من العيار الثقيل عن الإطاحة بالرئيس هادي وكل أركان شرعيته ووقف الحرب نهائياً وتقسيم اليمن الى دولتين الشمال والجنوب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف عبد الباري عطوان رئيس تحرير صحيفة القدس العربي ان هناك توجه لتقسيم اليمن الى دولتين شمال وجنوب وانهاء الحرب والاطاحة بالرئيس هادي وكل اركان شرعيته, وقالت صحيفة القدس العربي، إن السياسات التي ينتهجها ويتبناها التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات في اليمن، تعزز كل يوم بأنه يسير وفق (لعبة) محكمة للقضاء على الحكومة الشرعية بشكل تدريجي، وتسليم جنوب اليمن لميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي، ذي التوجه الانفصالي بدعم من الإمارات، وتسليم شمال اليمن للانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران. جديد الخليج 365: Advertisements

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