بضغط من الإصلاح .. قرار جمهوري غير معلن يحدد هوية قائد محور تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

الخليج 365 - خاص

كشفت عسكرية عن قرار جمهوري غير معلن أصدره رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، المشير، عبدربه منصور هادي، قضى بإعادة اللواء الركن، خالد فاضل، إلى منصبه السابق، قائداً لمحور تعز .



وذكرت المصادر، لـ(الخليج 365) أن أذرع الإخوان في الرئاسة اليمنية ضغطت لإعادة خالد فاضل إلى منصبه الذي أقيل منه بسبب تهم بالفساد ونهب أموال علاج جرحى الحرب وفشله في تحقيق أي تقدم عسكري في جبهات تعز إلى جانب تورطه في أحداث الإقتتال التي شهدتها المدينة العام الماضي .

ولم تستبعد المصادر أن يكون نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن الأحمر، أحد المساهمين في الضغط لإعادة خالد فاضل إلى منصبه .

Advertisements

وشهدت محافظة تعز في الأيام الماضية، محاولات لتثبيت القيادي الإخواني، خالد فاضل بمنصب قائد محور تعز، على الرغم من عدم صدور أي قرار جمهوري يعيده إلى منصبه الذي فقده بسبب فساده .

وأشارت المصادر، إلى أن عدم إعلان قرار إعادة خالد فاضل إلى منصبه لمعرفة مكتب رئاسة الجمهورية بإن صدور مثل هذا القرار يعني عودة المشكلات مرة أخرى إلى تعز .. موضحة أن خالد فاضل من القيادات المرفوضة عسكرياً والمتهمة بأخونة قوات الجيش الوطني في تعز .

وما يؤكد حديث المصادر، ما نشرته وكالة سبأ الحكومية، في خبر إحتفال محافظة تعز بذكرى الإستقلال الوطني، حيث وصفت خالد فاضل، بـ"قائد محور تعز" وهو ما يطابق الخبر الصحفي الذي وزعه مكتب وزعه مكتب الإعلام محافظة تعز السبت قبل الماضي وأشار فيه إلى القيادي الإخواني خالد فاضل بصفته قائدا لمحور تعز .