اغتيال مسؤول أمني في عدن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن
اغتال مسلحون، اليوم الأحد، مدير جهاز البحث الجنائي بمديرية المنصورة في محافظة عدن جنوب اليمن.
وأفادت وسائل إعلام مقربة من مرتزقة العدوان، أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الرائد صلاح حجيري أمام منزله ببلوك 37 بمديرية المنصورة.
وأضافت أن الرائد حجيري فارق الحياة أثناء نقله إلى المستشفى، مشيرة إلى أن المسلحين لاذوا بالفرار.
ولفتت المصادر إلى أن حجيري قد تعرض لمحاولة اغتيال في 26 يناير 2016 ونجا منها.
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