شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالصورة : تعزيزات عسكرية سعودية تصل شبوة .. وستواصل طريقها إلى هذه المحافظة وانفجار إحدى الشاحنات المحملة بالذخائر (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أميركا تدخل على الخط لحل الازمة باليمن .. مصادر تكشف موعد توقع إتفاق شامل تفاصيل ومعلومات سرية .. تكشف عن تهريب سلاح خطير للحوثيين من مناطق خاضعة للشرعية شاهد : أسير حوثي يفجر مفاجأة أشعلت الإعلام وشبكات التواصل وتسبب بصدمة كل اليمنيين فماذا حدث(الاسم والصورة) إندلاع إشتباكات عنيفة بين قوة أمنية وأحد المطلوبين في لحج أثناء تنفيذ عملية مداهمة في الرباط

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