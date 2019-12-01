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عدن - ياسمين التهامي - علق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، على حدث سياسي "غير مسبوق"، تستعد له المملكة العربية السعودية.

وتسلمت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، لأول مرة رئاسة مجموعة العشرين لمدة عام، خلفًا لدولة اليابان، وتستمر رئاستها إلى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2020، وصولًا إلى انعقاد قمة القادة بالرياض يومي 21 ـ 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

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عاجل : ولي العهد السعودي يعلق على حدث تاريخي غير مسبوق" في تاريخ السعودية

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وقال الأمير محمد بن سلمان، تعليقًا على تولي رئاسة مجموعة العشرين: "تلتزم رئاسة المملكة العربية السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين بمواصلة العمل الذي انطلق من أوساكا وتعزيز التوافق العالمي، وسنسعى جاهدين بالتعاون مع الشركاء بالمجموعة لتحقيق إنجازات ملموسة واغتنام الفرص للتصدي لتحديات المستقبل".

وأضاف ولي العهد السعودي: "تقع المملكة العربية السعودية على مفترق الطرق لثلاث قارات وهي: آسيا وأفريقيا وأوروبا، وباستضافة المملكة لمجموعة العشرين، سيكون لها دور مهم في إبراز منظور منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونحن نؤمن أن هذه فرصة فريدة لتشكيل توافق عالمي بشأن القضايا الدولية عند استضافتنا لدول العالم في المملكة".

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تركز المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين على الهدف العام، وهو "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"، والمتضمن ثلاثة محاور رئيسة:

تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة، كما تؤكد المملكة - في أثناء رئاستها لمجموعة العشرين - على ضمان استمرار المجموعة في إظهار نطاق واسع وشامل لوجهات النظر الدولية.

وتستضيف المملكة خلال الفترة التي تسبق عقد قمّة القادة ما يزيد عن 100 اجتماع ومؤتمر، وتشمل اجتماعات وزارية واجتماعات لمسؤولين رسميين وممثلي مجموعات التواصل، وهي: مجموعة الأعمال (B20)، ومجموعة الشباب (Y20)، ومجموعة العمال (L20)، ومجموعة الفكر (T20)، ومجموعة المجتمع المدني (C20)، ومجموعة المرأة (W20)، ومجموعة العلوم (S20)، ومجموعة المجتمع الحضري (U20).

ويقول دبلوماسيون، إن مجموعة العشرين قد تمد يد العون للرياض في تجاوز مشاكلها وتدفعها إلى إغلاق المزيد من الملفات الشائكة مثل حرب اليمن ومقاطعة قطر.

وأشاد الملك سلمان، برئاسة المملكة لمجموعة العشرين، معتبرًا ذلك دليلًا على دورها الرئيسي في الاقتصاد العالمي.

وتتولى السعودية رئاسة قمة مجموعة الـ20 لمدة عام، على أن تُعقد القمة المقبلة للمجموعة في الرياض العام المقبل.