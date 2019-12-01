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عدن - ياسمين التهامي - لا تزوروا التاريخ ونحن نشاهد كل شي امام اعييننا ،؟؟

جديد اب برس : ​ Advertisements مجتهد يفجر مفاجأه ويكشف عن امر خطير سيحدث في السعوديه نهاية الشهر الجاري...تفاصيل خطيرة يف نثق بالتاريخ بعد اليوم ونحن نرى تزويركم للحاضر بأم اعيننا !؟ فحبال الكذب قصيره؟؟؟

كان صالح واحد منا ونحن منه في كل شي في الأخفاقات والنجاحات ولمواقف المشرفه الدوليه والمحليه كان يرفع روسنا في كل مواقفه

سنبقى نكتب عنك ايوها الزعيم علي عبدالله صالح ما دام فينا عرق ينبض بالحياة،فنحن ابداً لسنا بجاحدين لننسى من هو الرئيس والاب والاخ القائد عفاش وماذا فعل .

سنكتب عنك يا جبل الكرامة يا شرف وعز الامة يافارس العرب .

سنقول عنك انك مجداً عانقنا به السماء و كنا به فوق الشموخ شامخين ????

سنكتب عنك من القصص الكثير فمثلك كل القصص لا تحتويه ????

سنبقى نكتب عنك لتقرأ الاجيال جيلاً بعد جيل حكاياتك وحكايات الكرامة

و قصص العزة و روايات الهيبة و الشهامة✔

سنكتب عنك و عن اخبارك و افعالك التي نفتخر بها و سنفتخر بها على طول السنين سنقول عنك يا مجدنا.

سنبقى نكتب عنك ايُها الزعيم وعن انجازاتك الوحدويه والتنمويه والديمقراطيه✔

فانت من يشعرون امامه بانهم فاشلين عاجزين ؟؟

سنبقى نكتب عنك و سنبقى نقول هذا هو المشير اليماني???? هذا هو الزعيم هذا حبيب الملايين هذا عزنا و فخرنا هذا هو الشموخ هذا هو ابو (أحمد) ☝من تعزه القلوب❤ وتترحم عليه الملايين انت ورفيقك الأمين الوفي عارف ...✔اغتيالك وغتيال وطن

علي محمد المقدشي

عضو اللجنه العامه يف نثق بالتاريخ بعد اليوم ونحن نرى تزويركم للحاضر بأم اعيننا !؟ فحبال الكذب قصيره؟؟؟كان صالح واحد منا ونحن منه في كل شي في الأخفاقات والنجاحات ولمواقف المشرفه الدوليه والمحليه كان يرفع روسنا في كل مواقفهسنبقى نكتب عنك ايوها الزعيم علي عبدالله صالح ما دام فينا عرق ينبض بالحياة،فنحن ابداً لسنا بجاحدين لننسى من هو الرئيس والاب والاخ القائد عفاش وماذا فعل .سنكتب عنك يا جبل الكرامة يا شرف وعز الامة يافارس العرب .سنقول عنك انك مجداً عانقنا به السماء و كنا به فوق الشموخ شامخين ????سنكتب عنك من القصص الكثير فمثلك كل القصص لا تحتويه ????سنبقى نكتب عنك لتقرأ الاجيال جيلاً بعد جيل حكاياتك وحكايات الكرامةو قصص العزة و روايات الهيبة و الشهامة✔سنكتب عنك و عن اخبارك و افعالك التي نفتخر بها و سنفتخر بها على طول السنين سنقول عنك يا مجدنا.سنبقى نكتب عنك ايُها الزعيم وعن انجازاتك الوحدويه والتنمويه والديمقراطيه✔فانت من يشعرون امامه بانهم فاشلين عاجزين ؟؟سنبقى نكتب عنك و سنبقى نقول هذا هو المشير اليماني???? هذا هو الزعيم هذا حبيب الملايين هذا عزنا و فخرنا هذا هو الشموخ هذا هو ابو (أحمد) ☝من تعزه القلوب❤ وتترحم عليه الملايين انت ورفيقك الأمين الوفي عارف ...✔اغتيالك وغتيال وطنعلي محمد المقدشيعضو اللجنه العامه

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