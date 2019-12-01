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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. جريمة مروعة تهز عرش الرحمن طفل يقتل أمه الحامل في محافظة إب "تفاصيل"

شفت مصادر محلية بمحافظة إب، وسط اليمن، تفاصيل حادثة مقتل امرأة مع جنينها غرب المحافظة على يد طفلها. واوضحت ان طفل قتل أمه الحامل بسبب العبث بالسلاح غرب محافظة إب، وسط اليمن. وأفادت المصادر ، بأن امرأة حامل بمنطقة "المعبر" بمديرية فرع العدين غرب المحافظة÷نتيجة العبث بالسلاح من قبل طفلها الصغير البالغ من العمر ثمان سنوات. وبحسب المصادر، فإن المرأة التي قتلت هي زوجة "مهيوب طاهر المرادي" 38 عاما وهي حامل في شهرها الثامن. وزادت مؤخرا جرائم القتل الناجمة عن العبث بالسلاح وانتشاره بشكل لافت خصوصا مع زيادة الفوضى الأمنية بالمحافظة والتي تسببت بمقتل وجرح العديد من أبناء إب بمختلف مديريات المحافظة. جديد اب برس : ​ Advertisements مجتهد يفجر مفاجأه ويكشف عن امر خطير سيحدث في السعوديه نهاية الشهر الجاري...تفاصيل خطيرة

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