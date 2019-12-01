شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الانتقالي يستهدف مساء أمس المدرعات السعودية التي تفجرت في شبوة (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر إعلامية في شبوة إن مليشيات الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا هي من استهدفت القاطرة السعودية المحملة بالمدرعات والأطقم بشبوة.

وكانت مصادر تحدثت أمس أن القاطرة تعرضت لحادث مروري أدى لانقلابها واحتراق كل ما فيها.

جديد اب برس :

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وهذه القاطرة ضمن تعزيزات عسكرية سعودية مرت مساء أمس السبت عبر شبوة متوجهة إلى العاصمة المؤقتة عدن.

نشرت أمس تغريدة عن قيام مليشيات الانتقالي باستهداف وتبني عملية استهداف تعزيزات القوة #السعودية في #شبوة كانت في طريقها إلى #عدن.

اليوم انشر صور المقطورة بعد احتراقها وهي لم تتعرض لحادث سير وإنما تم استهدافها.#فريد_العولقي

أعيدوا التغريدة وافضحوا الانتقالي لتعرف المملكة حقيقته pic.twitter.com/mhAhJfw2Oj

— فريد العولقي ???????? (@fared_alawlaqe)

نشرت أمس تغريدة عن قيام مليشيات الانتقالي باستهداف وتبني عملية استهداف تعزيزات القوة #السعودية في #شبوة كانت في طريقها إلى #عدن.

اليوم انشر صور المقطورة بعد احتراقها وهي لم تتعرض لحادث سير وإنما تم استهدافها.#فريد_العولقي

أعيدوا التغريدة وافضحوا الانتقالي لتعرف المملكة حقيقته pic.twitter.com/mhAhJfw2Oj — فريد العولقي 🇾🇪 (@fared_alawlaqe) December 1, 2019

وأفاد مصدر محلي أن إحدى القواطر المحملة بالذخائر التابعة للقوة السعودية انفجرت بعد انقلابها في منطقة النقبة بمديرية "حبان".

انفجار مقطورة بعد انقلابها في منطقة النقبة كان على متنها عدد من الأطقم والذخائر تابعة للقوات #السعودية التي وصلت إلى #شبوة في طريقها إلى #عدن. pic.twitter.com/rET6Hqh7N8

— فريد العولقي ???????? (@fared_alawlaqe)

انفجار مقطورة بعد انقلابها في منطقة النقبة كان على متنها عدد من الأطقم والذخائر تابعة للقوات #السعودية التي وصلت إلى #شبوة في طريقها إلى #عدن. pic.twitter.com/rET6Hqh7N8 — فريد العولقي 🇾🇪 (@fared_alawlaqe) November 30, 2019

وتشرف السعودية على تنفيذ بنود اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، والذي تسيطر قواته على العاصمة المؤقتة "عدن" منذ العاشر من أغسطس الماضي.

المصدر: تعز أونلاين