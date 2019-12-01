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عدن - ياسمين التهامي - عـــاجل : تحذيرات هامة لكل المواطنين في 8 محافظات (تفاصيل)
حذر الارصاد ، اليوم الاحد، من موجة صقيع ،متوقعا هطول أمطار في عدد المحافظات اليمنية.
ونبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمزارعين من الأجواء الباردة والجافة أثناء المساء والصباح الباكر.
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وأوضح المركز في نشرته الجوية اليوم الاحد ، أن تأثير الكتلة الهوائية الباردة مستمر على أغلب المحافظات الجبلية وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية خلال الـ24 ساعة القادمة .
وتوقع المركز أن يسود الطقس البارد والجاف على المرتفعات الجبلية خاصة محافظات عمران، صعدة، صنعاء، ذمار، البيضاء وأجزاء من محافظات إب، أبين، الضالع وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية أثناء المساء والصباح الباكر.
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