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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالفيديو معركة نسائية حامية الوطيس في قلب المملكة بين فتيات في يوم الجمعة السوداء ..ومغردون يعتبرون الامر مخجل ومخزي ( فيديو صادم )



ادلعت معركة حامية الوطيس في عاصمة المملكة الاردنية الهاشمية بسبب تخيضات في اسعار السلع التي اعلن عنها احد المولات التجارية .

واندلع شجار عنيف بين عدد من الفتيات داخل أحد المولات في العاصمة الأردنية عمان خلال “الجمعة السوداء -Black Friday” أكبر موسم للخصومات والتنزيلات في العالم.

ويُظهر الفديو محاولة عدد من الشبان انهاء الشجار بين الفتيات دون جدوى، ولم يُعرف كيف انتهت المشاجرة.بحسب موقع “رؤيا” المحلي.

والله شي بخزي لما انشوف بناتنا في هالمنظر عشان تنزيلات ياعيب الشوم واهلنا في غزه في حاله جهادمع المحتل اللهم انصر أهل غزه واحفظهم بحفظك يارب العالمين واهدي اولادنا وبناتنا لما تحبه وترضاه يارب العالمين

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شاهد بالفيديو معركة نسائية حامية الوطيس في قلب المملكة بين فتيات في يوم الجمعة السوداء ..ومغردون يعتبرون الامر مخجل ومخزي ( فيديو صادم )



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