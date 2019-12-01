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صنعاء - ياسمين الخيامي - أمير قطر يشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي ويباغت مسوؤل كويتي رفيع بردة فعل غير طبيعية بعد فوز سلطنة عمان على الكويت في خليجي 24 ( صورة نادرة )

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