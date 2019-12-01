اغتيال مسؤول أمني في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

إغتال مسلحون مجهولون، اليوم الأحد، مسؤول أمني في بارز في جهاز الأمن العام بالعاصمة عدن .

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وقالت مصادر أمنية، أن مسلحين مجهولين إغتالوا مدير البحث الجنائي بشرطة المنصورة العقيد صلاح الحجيلي .. مشيرة إلى أن المسلحين أطلقوا النار على الحجيلي بالقرب من منزله في حي العيادات بالمنصورة حيث لاذ المنفذون بالفرار على متن دراجه نارية.

وتأتي حادثة إستهداف المسؤول الأمني بعد غياب طويل لعمليات الإغتيال التي كانت تستهدف القيادات العسكرية والأمنية خاصة العاملة في مجال مكافحة الإرهاب .