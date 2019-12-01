الزُبيدي يطلع على أنشطة وأعمال مكتب الإتنقالي في نيويورك

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
إطلع رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، مساء السبت، من مدير مكتب الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس في ولاية نيويورك الأمريكية، الخضر السليماني، على أنشطة وأعمال مكتب الانتقالي بنيويورك، وماتم إنجازه خلال الفترة المنصرمة.
كما قدم السليماني للقائد الزبيدي عدداً من المقترحات العملية لتوسيع عمل مكتب الشؤون الخارجية في مدينة نيويورك وتفعيل برامجه وخططه.
وأشاد القائد عيدروس الزُبيدي، بالجهود التي تبذلها مكاتب الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي في مختلف الدول وتحديداً الدول العظمى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، وسعيهم الدؤوب لإبراز قضية شعب الجنوب العادلة أمام المنظمات الدولية ودوائر صنع القرار الدولي.
وحثّ القائد على أهمية بذل المزيد من الجهود لمواكبة المكاسب السياسية التي حققها المجلس الانتقالي للقضية الجنوبية عقب توقيع اتفاق الرياض على طريق تحقيق الهدف الأسمى المتمثل بالتحرير والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية على كامل ترابها الوطني.
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