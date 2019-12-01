فضل الجعدي يكشف لـ "الخليج 365" عن مصير مستقبل القضية الجنوبية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

الشحات غريب

كشف مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي ومحافظ الضالع الأسبق فضل الجعدي عن مستقبل قضية الجنوب؟ وقرائته للمشهد.



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وقال في حوار خاص لــ "الخليج 365"، بأن مستقبل القضية الجنوبية أصبح اليوم أقرب اكثر من اي وقت مضى الى التحقق .

وأضاف قد انتقلت القضية من الميادين الى طاولات الاقليم والمجتمع الدولي بعد مرحلة العزل والتغييب التي فرضت عليها من قبل القوى الدينية والعسكرية المتخلفة ، واصبح للقضية كيان سياسي حامل لها متمثل بالمجلس الانتقالي الجنوبي كما صار لديها مقاومة قادرة على حمايتها وشعب حي يدعمها ويقف خلفها ، وقرائتي للمشهد متفائلة بالنصر.