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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فضل الجعدي يكشف لـ "الخليج 365" عن مصير مستقبل القضية الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019
الشحات غريب
كشف مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي ومحافظ الضالع الأسبق فضل الجعدي عن مستقبل قضية الجنوب؟ وقرائته للمشهد.
وقال في حوار خاص لــ "الخليج 365"، بأن مستقبل القضية الجنوبية أصبح اليوم أقرب اكثر من اي وقت مضى الى التحقق .
وأضاف قد انتقلت القضية من الميادين الى طاولات الاقليم والمجتمع الدولي بعد مرحلة العزل والتغييب التي فرضت عليها من قبل القوى الدينية والعسكرية المتخلفة ، واصبح للقضية كيان سياسي حامل لها متمثل بالمجلس الانتقالي الجنوبي كما صار لديها مقاومة قادرة على حمايتها وشعب حي يدعمها ويقف خلفها ، وقرائتي للمشهد متفائلة بالنصر.
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