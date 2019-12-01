ماذا قال مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة الانتقالي حول فتوى هيئة علماء اليمن بشأن الجنوبيين؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

الشحات غريب

علق مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي ومحافظ الضالع الأسبق فضل الجعدي حول فتوي هيئة علماء اليمن بشأن الجنوبيين.



وقال في حواره الخاص لــ "الخليج 365"، أصدر علماء حزب الاصلاح الاخواني الديلمي والزنداني ، الفتوى الدينية الشهيرة في العام 94 بوجوب محاربة الجنوب الشوعي والاشتراكي الملحد .

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وأضاف بأنها امتداد لفتاوى سابقة استخدمت لجرائم الاغتيالات للقيادات الاشتراكية والجنوبية منذ ما بعد تحقيق الوحدة مباشرة حيث تم اغتيال 155 كادر عسكري وسياسي جنوبي، وعلى حساب وحدة النسيج الاجتماعي ، هذه القيم الاخلاقية المتخلفة التي جلبتها جماعة الإخوان الإرهابية ومثلت انتكاسة خطيرة للقيم الوطنية الانسانية في حياة البلاد وأظهرت مقدار القبح والرعونة في أفكار وتصرفات القوى التي اتخذت من الاٍرهاب وسيلة خطرة لتحقيق مثلها المنحرفة وأهوائها السياسية المقيتة وبينت ذلك المدى الفادح الذي يمكن ان تذهب اليه هذه القوى متوغلة في ارتكاب الجرائم والآثام بالحق المقدس في الحياة وبحق الانسانية وبقيمها الحضارية العظيمة .

وتابع أن هذه الجماعات الإرهابية لا تؤمن بوجود حدود للاختلاف ولا تعترف بأية قيم او اخلاقيات في تعاملها مع الاخر وهذا الامر يكشف طبيعة المعركة التي تخوضها القوى الإرهابية ضد المجتمع ومقدار ما تخزنه في أعماقها من حقد وسفالة تفوق اي وصف ، واذا كانت نزعات التكفير الديني تمثل الغطاء الفكري لهذه الاعمال الإرهابية فإن شهوات التسلط السياسي هي المستخدم الحقيقي للارهاب والمستثمر الاول لجرائمه ' وقد نشأ حلف غير مقدس بين نزعات التكفير ونزعات الاستبداد السياسي ) سلطة صالح وحزب الٱصلاح ( ، وأفضى هذا الحل الى وجود الظاهرة الإرهابية واستفحال جرائمها وتفشي مخاطرها ، وكانت عمليات الاغتيالات مقدمة لشن الحرب على الجنوب في نهاية المطاف واستباحته في صورة قبيحة للإحتلال المتخلف.