مساعد الأمين العام لهيئة الانتقالي يكشف لــ "الخليج 365" كيف دمر حزب الإصلاح الجنوب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

الشحات غريب

كشف مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي ومحافظ الضالع الأسبق فضل الجعدي كيف دمر حزب الإصلاح الجنوب.



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وقال الجعدي في تصريحات خاصة بأن القضية الجنوبية برزت بشكل جلي بعد حرب ٩٤ الظالمة التي اجتاحت الجنوب وانهت شراكته في دولة الوحدة ليتحول من شريك الى مجرد تابع وما صحب الحرب من عملية تجريف لكوادر وقيادات الجنوب العسكرية والمدنية واحالتهم الى التقاعد القسري وتم تقاسم الجنوب كغنيمة حرب من قبل الطرف المنتصر وحلفائه الدينيين .

وأضاف: وكان من أبرز نتائج حرب ٩٤ الظالمة الانقلاب على كل اتفاقيات الوحدة بما فيها دستور الوحدة والعمل بنظام الجمهورية العربية اليمنية وتطبيق سياسة الضم والالحاق للجنوب .

وقال لقد كان لحزب الإصلاح الإخواني دورا مدمرا في الحرب على الجنوب وقد حشد كل الارهابيين من افغانستان وغيرها للمشاركة في القضاء على ما اسموه الجنوب الشوعي والاشتراكي المارق ، وتقاسموا الاراضي ومؤسسات الدولة والمصانع في اكبر عملية نهب في العصر الحديث ، وكان الهدف هو انهاء اي معالم أو تاريخ للدولة الجنوبية ، ووصل بهم الامر الى تغيير اسماء الشوارع والمدارس والمستشفيات تحت مسميات ذات صبغة دينية ، لكنهم فشلوا في انتزاع الجنوب وقضيته من قلوب الناس ، وظل الجنوب وشعبه في حالة نضال سلمي مستمر ، لم يهدأ ولم يستكن ، واليوم نستطيع القول ان الجنوب شب عن الطوق ولم يعد لهذه الكائنات الدموية قبول وصارت مرفوضة شعبيا بعد ان أضحى الجنوب بعد حرب 2015 بيد ابنائه ومقاومته الباسلة التي استطاعت في غضون اشهر محدودة ان تحرره من مليشيات الحوثيين ، فيما لا يزال الشمال يقبع تحت ايديهم في ظل عجز كلي لحزب الإخوان ومليشياته من التقدم او تحرير موقع واحد .