"الجعدي" يكشف لــ "الخليج 365"  كيف خان حزب الإصلاح التحالف العربي؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019
كشف مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي ومحافظ الضالع الأسبق فضل الجعدي كيف خان حزب الإصلاح التحالف العربي.
وقال "الجعدي" في حوار خاص لــ "الخليج 365"، إن حزب الإصلاح الإخواني هو أكثر الأحزاب والتيارات السياسية إعاقة لاستعادة الدولة وخيانة لدول التحالف العربي ، عبر العراقيل التي يضعها أمام تحرير المدن والمناطق من سيطرة الحوثيين ، خاصة في تعز وتأييد الاصلاح لعاصفة الحزم لم يكن سوى عبارة عن مناورة تكتيكية لامتصاص نقمة مشاركة الحزب إلى جانب الحوثيين في الحرب ضد الشرعية ، بوجود تنسيق بين الاصلاح مع القاعدة والإرهاب ويحاول قدر الإمكان إطالة أمد المعركة عبر تغذية الانقلابيين بمختلف الأسلحة من خلال المساعدة في وصولها إليهم عن طريق شخصيات نافذة تعمل على تسهيل وصول هذه الأسلحة إلى أيدي الانقلابيين ، وانتهاء الحرب في البلاد بالنسبة لهم سيفقدهم مصادر الإثراء غير المشروع من تجارة السلاح والحصول على الأموال .
وأضاف بأن سيطرته على مفاصل القرار في الشرعية وخاصة فيما يسمى الجيش الوطني ساعدته في تمرير سياساته الخبيثة ومكنته فعلا من استنزاف دول التحالف في الوقت الذي عجز عن تحرير تبه او شبر واحد في جميع جبهات الشمال بالرغم من جيش الكشوفات العرمرم البالغ 420 الف .
وقال بدلا من خوض معاركه ضد الحوثيين فإنه قاد الشرعية بكلها الى معارك جانبية في الجنوب المحرر ..!
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