شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل مواطن برصاص مسلحين وسط مدينة إب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019 إب - الخليج 365 قتل مواطن بإحدى مناطق محافظة إب وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الإنقلابية.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مواطن يدعى "حسن احمد علي صبيح" 35 عام قتل برصاص مسلحين بمديرية المشنة بمدينة إب. وتأتي هذه الحادثة بعد تسجيل 4 حالات قتل متفرقة خلال الـ30 ساعة الماضية بعدد من البلدات والمناطق بمحافظة إب. وتشهد محافظة إب، الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، فوضى وفلتان أمني زادت معه حدة الجريمة والقتل اليومية وأعمال النهب والسلب ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة بمختلف مديريات المحافظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل مواطن برصاص مسلحين وسط مدينة إب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.