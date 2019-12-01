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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..صور مرعبة وردت قبل قليل من هذه المحافظة الجنوبية وصدمت وزير الدفاع السعودي واثارت رعب وهلع القوات السعودية المتواجدة هناك( 2 صور مرعبة فعلا )

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