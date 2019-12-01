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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..عيدروس الزبيدي يتلقى خبر صاعق من قلب العاصمة المؤقتة عدن والاعلان رسميا قبل قليل عن مصير مرعب ونهاية كارثية لهذا البطل الجنوبي بطريقة غادرة

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