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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..السلطات السعودية تباغت الجميع برسوم جديدة سيقصم ظهر المغتربين اليمنيين والتطبيق فورا (لا علاقة للرسوم الجديدة بالرسوم السابقة للزوج والمرافقين)

2019/12/01 الساعة 11:41 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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