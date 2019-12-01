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عملية طعن كادت تودي بحياة سجين في إب

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إب - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

عملية طعن كادت تودي بحياة سجين في إب

إب - الخليج 365

كادت عملية طعن تعرض لها سجين في محافظة إب، وسط اليمن، أن تودي بحياته.

 

 

وفي التفاصيل، أصيب أحد نزلاء السجن المركزي بمحافظة إب وسط اليمن بإصابة بالغة بعد تعرضه لعملية طعن وإعتداء وحشي داخل زنزانة إنفرادية.

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وقالت مصادر محلية إن أحد ضباط السجن المركزي بمدينة إب والخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، أقدم على تقييد أحد السجناء وإدخاله زنزانة إنفرادية وإدخال سجين آخر بهدف الإعتداء عليه بعد خلاف بين الضابط والسجين.

 

وبحسب المصادر فإن السجين "فيصل إسماعيل الشلفي" تعرض لإعتداء وحشي وعملية طعن كادت أن تؤدي بحياته، في ظل انتهاكات واسعة يتعرض لها نزلاء السجن من قبل القائمين عليه من مليشيا الحوثي الإنقلابية.

 

وقبل يومين، أصيب سجين إصابة بالغة برصاص راجع نقل على إثرها للعناية المركزة بأحد مستشفيات مدينة إب.

 

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