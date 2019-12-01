شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. مسلحون مجهولون يغتالون مدير البحث الجنائي في المنصورة بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ عدن قالت مصادر محلية إن مسلحين مجهولين اغتالوا قبل قليل مدير جهاز البحث الجنائي بمديرية المنصورة في مدينة عدن جنوبي اليمن.

Advertisements وذكرت المصادر أن المسلحين أطلقوا النار على الرائد صلاح حجيري أمام منزله ببلوك 37 في المديرية. وتابعت أن حجيري فارق الحياة على الفور بعد أن اخترقت عدة رصاصات جسده فيما لاذ المسلحون بالفرار. ولم تعلن أية جهة حتى اللحظة مسئوليتها عن العملية.

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