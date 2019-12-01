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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيكونيميست: وكالات الإغاثة الدولية تواجه ضغوطاً لتوظيف الموالين للحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قالت مجلة "ذي إيكونيميست" إن وكالات الإغاثة الدولية تواجه ضغوطاً لتوظيف الموالين للحوثيين ولدفع "الضرائب الجمركية" وتغطية نفقات المليشيا المدعومة من إيران.
وأضافت المجلة: منع الحوثيون استخدام نظام بيومتري لتحديد من هم في أمس الحاجة إليها عندما أدركوا أنه سيتجاوز إشرافهم.
وتابعت: يشتبه مسؤولو الأمم المتحدة في أن عددا من عمال المنظمة قد تواطأوا مع #الحوثيين لإثراء انفسهم من المساعدات.
وأكدت أن الحوثيين شكلوا هيئة للإشراف على الجهود الإنسانية ويرأسها مسؤول أمني حوثي ألزم اليمنيين العاملين بالمنظمات الإنسانية ومنظمات الأمم المتحدة تقديم تقارير عن أنشطتها.
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