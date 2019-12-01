إيكونيميست: وكالات الإغاثة الدولية تواجه ضغوطاً لتوظيف الموالين للحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قالت مجلة "ذي إيكونيميست" إن وكالات الإغاثة الدولية تواجه ضغوطاً لتوظيف الموالين للحوثيين ولدفع "الضرائب الجمركية" وتغطية نفقات المليشيا المدعومة من إيران.



وأضافت المجلة: منع الحوثيون استخدام نظام بيومتري لتحديد من هم في أمس الحاجة إليها عندما أدركوا أنه سيتجاوز إشرافهم.

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وتابعت: يشتبه مسؤولو الأمم المتحدة في أن عددا من عمال المنظمة قد تواطأوا مع #الحوثيين لإثراء انفسهم من المساعدات.

وأكدت أن الحوثيين شكلوا هيئة للإشراف على الجهود الإنسانية ويرأسها مسؤول أمني حوثي ألزم اليمنيين العاملين بالمنظمات الإنسانية ومنظمات الأمم المتحدة تقديم تقارير عن أنشطتها.