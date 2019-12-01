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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صد هجوم حوثي على التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
تصدت القوات المشتركة لهجوم شنته مليشيات الحوثي الإرهابية على مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.
وقال مصدر عسكري ميداني في التحيتا أن عناصر المليشيا شنت هجوماً على مناطق جنوب غرب مديرية التحيتا واستخدمت مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية.
وأشار المصدر العسكري أن جنود القوات المشتركة تمكنوا من التصدي للهجوم ، وكبدوا عناصر المليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح ، فيما لاذ من تبقى من العناصر الحوثية بالفرار يجرون ورائهم أذيال الهزيمة.
ويأتي التصعيد اليومي للمليشيات في إطار انتهاكاتها وخروقاتها اليومية في مختلف المناطق المحررة جنوب الحديدة ، وتسعى المليشيات إلى القضاء على عملية السلام الأممية المتمثلة بإتفاقية السويد.
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