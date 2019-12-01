مصرع وجرح عشرات الحوثيين بينهم مسؤول الألغام بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

لقي العشرات من عناصر مليشيات الحوثي مصرعهم وجرح آخرون خلال تصدي القوات المشتركة لهجمات شنتها المليشيات على مناطق متفرقة جنوب الحديدة غرب اليمن.



وأفادت مصادر عن وصول جثث 12 قتيلاً من مسلحو مليشيات الحوثي إلى مستشفيات صنعاء ، حيث لقوا مصرعهم في تصدي القوات المشتركة لهجمات المليشيات على مناطق جنوب الحديدة.

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وفي ذات السياق أكدت المصادر عن إصابة القيادي في مليشيات الحوثي المدعو أبو نصر اللاحجي مسؤول زراعة الألغام في جبهات الحديدة ، إصابة بليغة ، أثناء محاولته التسلل لزراعة الألغام في حيس.

فيما نقلت مصادر أخرى عن وصول جثة أحد المسلحين الحوثيين الذي لقي مصرعه وأصيب 13 آخرين يوم الجمعة ، إلى مستشفيات متفرقة في الحديدة ، خلال تصدي القوات المشتركة لهجوم شنته مليشيات الحوثي على التحيتا .