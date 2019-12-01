شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القصف الحوثي يتجدد في الجاح ببيت الفقيه جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 واصلت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن خروقاتها اليومية للهدنة الأممية واستهدفت مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة.

Advertisements وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة في المنطقة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة. وأضافت المصادر أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12.7 والأسلحة عيار 14.5 وبسلاح معدل البيكا بشكل مكثف صوب المواقع. يشار الى أن عمليات الإستهداف اليومية لمليشيات الحوثي على مناطق ومديريات جنوب محافظة الحديدة تأتي في إطار انتهاكاتها المتواصلة بشكل يومي للهدنة الأممية التي انطلقت أواخر العام المنصرم وتنص على وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القصف الحوثي يتجدد في الجاح ببيت الفقيه جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.