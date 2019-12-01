"الخليج 365" ينشر الطقس المتوقع خلال اليوم الأحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة بمشيئة الله تعالى.



وبحسب المركز فإن الطقس، في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية: أجواء صحوة وباردة اثناء الليل والصباح الباكر مع امكانية تكون الشابورة المائية على المنحدرات الجبيلة لمحافظات، ( حجة ،المحويت ،ريمة وتعز ) ،بينما تكون الأجواء صحوة الى غائمة جزئياً اثناء النهار.

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وفي المناطق الساحلية: وخصوصاً بالسواحل الجنوبية والشرقية، أجواء غائمة جزئيا مع احتمال هطول امطار خفيفة ومتفرقة على اجزاء من السواحل الجنوبية ، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها من 08 الى 20 عقدة.

السواحل الغربية : أجواء صحوة الى غائمة جزئيا ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية تتراوح سرعتها من10 إلى 25 عقدة مثيرة للاتربة والرمال خاصة على الاجزاء الجنوبية منها.

وفي ارخبيل سقطرى، اجواء غائمة جزئياً مع فرصة لهطول امطار خفيفة ومتفرقة . والرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها ما بين 10 الى 25 عقدة.

وفي المناطق الصحراوية، أجواء صحوة بوجة عام وباردة نسبيا اثناء الليل والصباح الباكر ، والرياح شمالية شرقية الى شرقية, خفيفة الى معتدلة تتراوح سرعتها ما بين 05 الى 15 عقدة .

ونبه المركز الوطني للأرصاد ، الموطنين في المنرتفعات الجبلية و الهضاب الدخلية والصحراوية من الانخفاض في درجات الحرارة ، والموطنين خاصة سائقي المركبات من الانخفاض في مدى الرؤية الافقية بسبب الشابورة المائية او الضباب خلال ساعات المساء و الصباح الباكر.، والصيادين ومرتادي البحر في ارخبيل سقطرى وجنوب البحر الاحمر وباب المندب من الرياح الشديدة ارتفاع الموج.