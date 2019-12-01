مأرب.. الوكيل الباكري يشدد على المنشآت الطبية اعتماد معايير الجودة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكد وكيل محافظة مأرب للشئون الإدارية عبد الله الباكري، على المنشآت الطبية بالمحافظة مأرب بضرورة اعتمادها معايير الجودة في أداء الخدمات الطبية والصحية التي تقدمها للموطنين من اجل الارتقاء بمستوى الخدمة وتقليل الأخطاء الطبية.



جاء ذلك في الحفل التكريمي الذي نظمه مستشفى كرى العام بمديرية الوادي تحت شعار (الجودة مسئولية الجميع) احتفاء بيوم الجودة العالمي الذي يصادف الـ 30 من نوفمبر من كل عام والذكرى ال52 لعيد جلاء اخر مستعمر بريطاني من جنوب الوطن في 1967م.

كما أكد الوكيل الباكري على ضرورة الاهتمام بتأهيل وتدريب الطواقم الطبية والعاملين الصحيين ورفع مهاراتهم وقدراتهم في مختلف المجالات وتزويدهم بكل ماهو جديد في عالم الطب المتجدد بشكل مستمر.

Advertisements

ولفت الى التحديات التي يواجهها القطاع الصحي بالمحافظة جراء تدني مستواه وبنيته التحتية خلال العقود الماضية واستقبال المحافظة أعداد كبيرة من النازحين والمهجرين من مختلف المحافظات إضافة الى جرحى جبهات القتال مع مليشيا الحوثي الانقلابية... مشيرا الى ان الدعم والمساعدات الإنسانية التي قدمها ويقدمها الأشقاء في المملكة العربية السعودية ومركز الملك سلمان، كان له اثرا طيبا في مساعدة القطاع الصحي بالمحافظة.

بدوره استعرض مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور عبدالعزيز الشدادي، الجهود التي يبذلها المكتب من اجل الارتقاء بالقطاع الصحي والخدمات المقدمة فيه بمساعدة الأشقاء والأصدقاء وبعض المنظمات الدولية.. لافتا الى ان مأرب احتلت في تصنيف وزارة الصحة للمحافظات المحررة المركز الثاني بعد محافظة حضرموت في مستوى الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة للمرضى.. مثمنا دور قيادة السلطة المحلية ووزارة الصحة في دعم قطاع الصحة العامة وتطوير إمكاناته وتوفير كل ما يسهم في النهوض بمستوى الخدمات الطبية والتخفيف من معاناة المرضى وتكاليف علاجهم .

من جانبهما تطرقا نائب مدير عام مستشفى كرى العام للشئون الفنية الدكتورة اروى الربيعي ومستشار الجودة بالمستشفى الدكتور عمر احمد علي، الى البرامج التي نفذتها إدارة المستشفى من اجل الارتقاء بالمستشفى ومستوى الخدمات الطبية فيه وبناه التحتية وتجهيزاته الفنية للوصول الى الايفاء بمعايير الجودة الطبية والتميز بالخدمات المقدمة.