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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان من الكويت..بنود اتفاق جديد ينهي الحرب نهائيا ويطيح بالجنرال الاحمر وكافة وزراء الشرعية وهيمنة حوثية على التشكيل الحكومي الجديد ( بنود الاتفاقية )

2019/12/01 الساعة 10:32 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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