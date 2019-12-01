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صنعاء - ياسمين الخيامي - صدام حسين يثير الرعب والهلع في قلوب حكام العراق بتسجيل صوتي مخيف نشرته ابنته رغد والهب حماس المتظاهرين في العراق..اسمع ماذا قال صدام حسين للعراقيين

2019/12/01 الساعة 10:16 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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