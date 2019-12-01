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الحوثيون يستحدثون مواقع عسكرية في عدد من المرتفعات الجبلية في صنعاء

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يزيد بن سلمان - شبوة - استحدثت المليشيا الحوثية اليوم السبت عدد من المواقع العسكرية الجديدة في عدد من المرتفعات الجبلية في محافظة صنعاء .

وقالت مصادر محلية " للمشهد اليمني " أنهم شاهدوا عدد من العناصر الحوثية يصعدون عدد من المرتفعات الجبلية في أكثر من مديرية بمحافظة صنعاء .

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وأضافت المصادر أن هذه التحركات الحوثية جائت بالتزامن مع ذكرى انتفاضة ديسمبر والتي باتت المليشيا تشعر بالقلق منها وخاصة بعد اندلاع مظاهرات ضد الشيعة في العراق ولبنان وإيران .

وتصادف 2 ديسمبر القادم الذكرى الثانية التي قام بها الرئيس السابق علي عبد الله صالح والأمين العام لحزب المؤتمر عارف الزوكا ضد المليشيا الحوثية .

الجدير ذكره أن الحوثيين قبل يومين أصدروا تحذيرات لأتباعهم برفع الجاهزية القصوى وقطع اجازاتهم والعودة فورا إلى أماكن عملهم .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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