شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يستحدثون مواقع عسكرية في عدد من المرتفعات الجبلية في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استحدثت المليشيا الحوثية اليوم السبت عدد من المواقع العسكرية الجديدة في عدد من المرتفعات الجبلية في محافظة صنعاء .

وقالت مصادر محلية " للمشهد اليمني " أنهم شاهدوا عدد من العناصر الحوثية يصعدون عدد من المرتفعات الجبلية في أكثر من مديرية بمحافظة صنعاء .

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وأضافت المصادر أن هذه التحركات الحوثية جائت بالتزامن مع ذكرى انتفاضة ديسمبر والتي باتت المليشيا تشعر بالقلق منها وخاصة بعد اندلاع مظاهرات ضد الشيعة في العراق ولبنان وإيران .

وتصادف 2 ديسمبر القادم الذكرى الثانية التي قام بها الرئيس السابق علي عبد الله صالح والأمين العام لحزب المؤتمر عارف الزوكا ضد المليشيا الحوثية .

الجدير ذكره أن الحوثيين قبل يومين أصدروا تحذيرات لأتباعهم برفع الجاهزية القصوى وقطع اجازاتهم والعودة فورا إلى أماكن عملهم .