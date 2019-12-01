شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يستحدثون مواقع عسكرية في عدد من المرتفعات الجبلية في صنعاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - استحدثت المليشيا الحوثية اليوم السبت عدد من المواقع العسكرية الجديدة في عدد من المرتفعات الجبلية في محافظة صنعاء .
وقالت مصادر محلية " للمشهد اليمني " أنهم شاهدوا عدد من العناصر الحوثية يصعدون عدد من المرتفعات الجبلية في أكثر من مديرية بمحافظة صنعاء .
وأضافت المصادر أن هذه التحركات الحوثية جائت بالتزامن مع ذكرى انتفاضة ديسمبر والتي باتت المليشيا تشعر بالقلق منها وخاصة بعد اندلاع مظاهرات ضد الشيعة في العراق ولبنان وإيران .
وتصادف 2 ديسمبر القادم الذكرى الثانية التي قام بها الرئيس السابق علي عبد الله صالح والأمين العام لحزب المؤتمر عارف الزوكا ضد المليشيا الحوثية .
الجدير ذكره أن الحوثيين قبل يومين أصدروا تحذيرات لأتباعهم برفع الجاهزية القصوى وقطع اجازاتهم والعودة فورا إلى أماكن عملهم .
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