شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إب.. مقتل امرأة وابنها الجنين وانتحار مواطن وإصابة شخصين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019 إب - الخليج 365 أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بتصاعد حوادث القتل والانتحار والجرائم بمختلف مناطق المحافظة.

Advertisements وأضافت المصادر، بأن امرأة قتلت وابنها الجنين في الشهر الثامن بإحدى البلدات بمنطقة "المعبر" بمديرية فرع العدين غرب محافظة إب، في ظل انتشار السلاح بشكل لافت وسط فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية. كما تحدثت المصادرعن إنتحار مواطن بمديرية العدين غرب إب، يدعى "ع م س" وسط تصاعد ضحايا الإنتحار نتيجة الأمراض النفسية التي تصيب المواطنين بسبب تدهور الأوضاع الإقتصادية والمعيشية الناجمة بفعل الإنقلاب والحرب التي تشهدها البلاد. وفي حادثة منفصلة بينت المصادر، إصابة شخصين بجروح مختلفة برصاص مسلحين أثناء تبادل اشتباكات مسلحة بين نافذين وأهالي منطقة "الحمامي" بجبل "المعموق" بمديرية الظهار بمدينة إب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إب.. مقتل امرأة وابنها الجنين وانتحار مواطن وإصابة شخصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.